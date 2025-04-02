الترجي يعلن إعداد ملف كامل بشأن أحداث مباراته أمام صندوانز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت إدارة نادي الترجي التونسي أنها بصدد إعداد ملف كامل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحتوي على كل المستندات التي تفيد بتعرض جماهيره إلى العنف في ملعب بريتوريا خلال مباراة صندوانز الجنوب أفريقي.

وكان الترجي قد خسر بهدف نظيف على يد مستضيفه صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد ملعب مباراة صندوانز والترجي عقب نهاية اللقاء اشتباكات بين جماهير الفريقين امتدت لخارج الملعب مما استدعى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع ولنك تعرض 3 مشجعين من الفريق التونسي للإصابة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار الترجي،عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، حرصه على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بكل بسالة على حقوق جماهيره، مشددًا على أنه يمتلك كل المستندات التي تؤكد الخروقات التنظيمية التي حصلت في المدرجات والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي سبق اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الترجي نظيره صندوانز مساء يوم الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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