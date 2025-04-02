محمد صلاح يقترب من الانفراد بإنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، قريبا من تحقيق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي، خلال مواجهة إيفرتون المقرر لها مساء اليوم.

ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

محمد صلاح يسعى لتخطي أسطورة ليفربول

يسعى محمد صلاح لتخطى سيرجيو أجويرو أسطورة ليفربول السابقة، والانفراد بالمركز الخامس في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

آلان شيرر - 260 هدف

هاري كين - 213 هدف

واين روني - 208 هدف

أندي كول - 187 هدف

أجويرو - 184 هدف

محمد صلاح - 184 هدف

كما يقترب صلاح من تحقيق رقما جديدا خلال مباراة إيفرتون، إذ أنه في حالة تسجيله، سيصل إلى الهدف التاسع في دربي ميرسيسايد بمسابقة الدوري الإنجليزي، ليصبح الهداف التاريخي للريدز ضد إيفرتون، متساويا مع ستيفن جيرارد.

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