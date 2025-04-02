موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:45 على ملعب الاتحاد وتنقل عبر قناة بي إن سبورت HD2.

ترتيب مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي

ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة

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