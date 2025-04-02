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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

11:43 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

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كتب - محمد الميموني:

يلتقي ليفربول نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة فى تمام الساعة 9 مساء على ملعب أنفيلد وتنقل على قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر

برصيد 34 نقطة

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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مباراة ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون
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