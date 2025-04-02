مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني بنادي مانشستر سيتي، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر بالدوري الإنجليزي

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي اليوم الأربعاء 2 إبريل ٬ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:45 على ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي كالتالي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جفارديول، روبن دياز، أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، كيفين دي بروين، دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ترتيب مانشستر سيتي وليستر بالدوري الإنجليزي

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة