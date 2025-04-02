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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام إيفرتون

11:16 ص الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إيفرتون الدوري.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ويستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في ديربي الميرسيسايد ضنم منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام إيفرتون

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن أرسنال الوصيف، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز 15 برصيد 34 نقطة.

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