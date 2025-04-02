سيطرة مغربية.. 12 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي

كتبت-هند عواد:

يتنافس 12 لاعبا أفريقيا في الدوري الفرنسي، على جائزة مارك فيفيان فوي التي تمنح سنويا للأفضل من القارة السمراء في المسابقة، وفقا لما أعلنته فرانس 24.

وغاب عن هذه القائمة الثنائي المصري مصطفى محمد لاعب نانت ومحمد عبدالمنعم لاعب نيس، فيما يوجد 4 لاعبين مغاربة، على رأسهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

الجزائري عماد عبدلي

بدأ عماد عبدلي صاحب الـ 25 عامًا، مسيرته في أكاديمية لوهافر الفرنسية، وفي عام 2022 انضم إلى نادي أنجيه.

المغربي إلياس بنصغير

انضم إلياس بنصغير، الذي بدأ في أكاديمية موناكو منذ 2020، إلى التشكيلة الرسمية للنادي في نوفمبر 2022 في سن السابعة عشر،يُعتبر بنصغير أحد الأعمدة الأساسية في هجوم فريقه.

وجذب أداؤه المميز في الدوري الفرنسي انتباه المدرب وليد الركراكي الذي دعاه للانضمام إلى المنتخب المغربي.

السنغالي لامين كمارا

يبلغ لامين كمارا من العمر 21 عامًا، وانتقل الصيف الماضي من إف سي ميتز إلى موناكو، وفي العام الماضي، تم اختياره للمرة الثانية على التوالي كأفضل لاعب شاب من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

السنغالي حبيب ديارا

وقع حبيب ديارا صاحب الـ21 عامًا، مع ستراسبورغ في 2021 بعد انتقاله إليه في سن الخامسة عشر.

ويعتبر ديارا من أبرز الوجوه الجديدة التي تمثل الجيل الشاب في النادي، ويثير اهتمام العديد من الأندية الكبرى بسبب مستواه المتميز في الدوري الفرنسي.

الإيفواري يحيى فوفانا

ولد يحيى فوفانا في باريس ويبلغ من العمر 24 عامًا، وتكون في أكاديمية ريد ستار إف سي ثم انتقل إلى لوهافر قبل أن يصبح حارس مرمى أنجيه منذ يوليو 2022.

ولعب فوفانا دورًا كبيرًا في مساعدة فريقه على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى بفضل يقظته، وفاز مع منتخب بلاده بلقب كأس أفريقيا.

الجزائري أمين جويري

انتقل أمين غويري إلى مارسيليا قادمًا من رين في يناير 2025، ليواصل تألقه في الدوري الفرنسي، أصبح جويري واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري.

الإيفواري إيفان جوساند

بدأ إيفان جوساند في أكاديمية نيس قبل أن يتحول إلى لاعب أساسي في الفريق، ورغم بداياته المتواضعة، أصبح جوساند اليوم واحدًا من أبرز مهاجمي الدوري الفرنسي.

المغربي أشرف حكيمي

أصبح أشرف حكيمي من كبار اللاعبين في فريق باريس سان جرمان والدوري الفرنسي منذ انضمامه إلى الفريق في 2021، يعد حكيمي من أفضل المدافعين في الدوري الفرنسي، وحل في المرتبة الثانية في مسابقة أفضل لاعب في الموسم السابق.

السنغالي موسى نياكاتي

بدأ موسى نياكاتي مسيرته الاحترافية في فالنسيان ثم انتقل إلى الدوري الألماني مع ميونيخ ثم إلى الدوري الإنجليزي مع نوتنغهام فورست، وفي النهاية، عاد إلى الدوري الفرنسي ليصبح أحد أعمدة دفاع فريق ليون.

النيجيري موسيس سيمون

يلعب موسيس سيمون لنادي نانت منذ 2019، ويعتبر واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي، وُلد في نيجيريا، وبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا مع شباب أجاكس أمستردام.

الغيني عبد الله توري

انتقل عبد الله توري، صاحب الـ31 عامًا، إلى لوهافر في 2023 بعد مسيرته الاحترافية في إيطاليا وتركيا.

الإيفواري حامد جونيور تراوري

انضم حامد جونيور تراوري إلى فريق أوكسير في الصيف الماضي لتعزيز هجومه، وُلد تراوري في أبيدجان عام 2000 وبدأ مسيرته في إمبولي الإيطالي.