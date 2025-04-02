بيان من بيراميدز يكشف حقيقة منع الجماهير المغربية من حضور اللقاء

كتبت-هند عواد:

كشف اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز، حقيقة منع جماهير الجيش الملكي المغربي، من حضور لقاء الثنائي، مساء أمس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام زيد في بيان رسمي لبيراميدز: "النادي لم يمنع دخول الجماهير المغربية لاستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، الموافقة الأمنية وصلت لنادي بيراميدز بالسماح بـ1000 مشجع فقط بحضور اللقاء وطبقا للوائح الكاف من حق الفريق الضيف الحصول على 5%؜ من نسبة الحضور أي 100 تذكرة مع العدد المسموح به، وتم تسليم التذاكر في الاجتماع الأمني الذي يسبق اللقاء أمام مسئولي الكاف".

وأضاف: "وبعد طلب النادي المغربي والسفارة المغربية في القاهرة وديا زيادة التذاكر وافق نادي بيراميدز على الفور ومنحهم 100 دعوة إضافية، و20 دعوة مقصورة، و10 دعوات vip وبوكسين يتسع كل منهم لعشرين مشجع إضافي، الأمن فوجئ بعدد أكبر من المسموح به والذين يحملون التذاكر".

وأوضح: "ورفض الجمهور المغربي تعليمات الأمن بدخول من يحمل التذاكر أولا ثم البدء في إجراءات دخول الباقي بجواز السفر المغربي، وتمسك بالدخول جميعا والأمر كان يتطلب موافقات أمنية للسماح بالعدد الكامل بالدخول وهو ما تأخر حتى بداية الشوط الثاني، ولكن من يحملون تذاكر كان مرحبا بدخولهم منذ اللحظة الأولى ولكنهم امتنعوا من أجل الدخول مرة واحدة".

واختتم مدير مباريات نادي بيراميدز: "الجمهور المغربي مرحبا به دائما في بلده الثاني مصر في أي وقت، ودائما مصر هي بلد العرب جميعا، ونادي بيراميدز يرحب بكل ضيوفه في أي وقت".

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