مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات المحلية والقارية اليوم الأربعاء.

ويلاقي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يواجه الزمالك منافسه ستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8.45 مساء - beIN SPORTS HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8.45 مساء - beIN SPORTS HD 3

برايتون ضد أستون فيلا - 8.45 مساء - beIN SPORTS HD 5

ساوثامبتون ضد كريستال بالاس - 8.45 مساء - beIN SPORTS HD 8

بورنموث ضد إيبسويتش تاون - 8.45 مساء - beIN Sports Xtra 1

ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساء - beIN SPORTS HD 1

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو

برشلونة ضد أتلتيكو - 9.30 مساء - SSC Extra 1 HD

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

ستيلينبوش ضد الزمالك - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 6

المصري ضد سيمبا - 6 مساء - beIN SPORTS HD 5

النادي القسنطيني ضد اتحاد العاصمة - 6 مساء - beIN SPORTS HD 6

أسيك ميموزا ضد نهضة بركان - 6 مساء - beIN SPORTS HD 8

موعد مباراة الميلان والإنتر - كأس إيطاليا

إي سي ميلان ضد إنتر ميلان - 9 مساء - AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

شتوتجارت ضد لايبزيج - 8.45 مساء - دبي الرياضية 2

مواعيد مباريات كأس فرنسا

كان ضد ريمس - 9 مساء - beIN SPORTS HD 4