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في مباراة الـ8 أهداف.. ريال مدريد يتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا

12:21 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

احتفال روديجر بهدف الفوز

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية رغم التعادل مع سوسيداد بنتيجة 4-4 في اللقاء الذي ذهب للأشواط الإضافية، لكن الملكي كان قد فاز بمباراة الذهاب بهدف دون رد لتصبح نتيجة المباراتين 5-4.

ويلاقي الملكي في النهائي، الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المقرر لها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت الموافق 26 من شهر أبريل الجاري.

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