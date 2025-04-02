فوز الأهلي وبيراميدز.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 1 أبريل

انتهت المباريات التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، والتي شهدت ندية وأحداث مثيرة في عدد من اللقاءات القارية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره الهلال السوداني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما ضرب بيراميدز منافسه الجيش الملكي برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات اليوم

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الهلال - (1-0)

بيراميدز ضد الجيش الملكي - (4-1)

الترجي ضد صن داونز - (0-1)

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد فولهام - (2-1)

ولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - (1-0)

نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - (1-0)

نتائج مباريات كأس إسبانيا

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد - (4-4).. مجموع المباراتين 5-4 لمدريد

نتائج مباريات كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد دنكارك - (4-2)

نتائج مباريات كأس ألمانيا

بايرن ليفركوزن ضد أرمينيا بيليفيلت - (1-2)

نتائج مباريات كأس إيطاليا

بولونيا ضد إمبولي -(3-0)