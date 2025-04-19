كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الجزيرة الإماراتي، من حصد لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد الفوز على فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت مباراة الجزيرة أمام شباب الأهلي اليوم، مشاركة النجم المصري محمد النني بشكل أساسي مع فريق الجزيرة ليحتفل بأول ألقابه مع الفريق هذا الموسم.

ويعد هذا هو اللقب الثاني للجزيرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس رابطة المحترفين، حيث سبق له التتويج باللقب موسم 2009- 2010.

وكان النجم المصري محمد النني، انضم إلى فريق الجزيرة في يوليو من العام الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ 32 عاما رفقة الجزيرة خلال الموسم الحالي، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

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