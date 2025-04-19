مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 1
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

4 3
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

1 0
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"الأول للنني".. الجزيرة يتوج بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد الفوز على شباب الأهلي

10:51 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
  • عرض 8 صورة
    النني (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد النني
  • عرض 8 صورة
    النني مع فريق الجزيرة
  • عرض 8 صورة
    محمد النني
  • عرض 8 صورة
    النني
  • عرض 8 صورة
    محمد النني 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الجزيرة الإماراتي، من حصد لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد الفوز على فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت مباراة الجزيرة أمام شباب الأهلي اليوم، مشاركة النجم المصري محمد النني بشكل أساسي مع فريق الجزيرة ليحتفل بأول ألقابه مع الفريق هذا الموسم.

ويعد هذا هو اللقب الثاني للجزيرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس رابطة المحترفين، حيث سبق له التتويج باللقب موسم 2009- 2010.

وكان النجم المصري محمد النني، انضم إلى فريق الجزيرة في يوليو من العام الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ 32 عاما رفقة الجزيرة خلال الموسم الحالي، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

أقرأ أيضًا:

"بالسعة الكاملة".. فتح باب حجز التذاكر لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع أورلاندو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني كأس رابطة المحترفين الإماراتية تتويج الجزيرة بكأس رابطة المحترفين الإماراتية الجزيرة الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد