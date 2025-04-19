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خضوع ثنائي بيراميدز لكشف المنشطات بعد التعادل مع أورلاندو

10:33 م السبت 19 أبريل 2025
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    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
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    لاعبي بيراميدز
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    علم فلسطين من مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس
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    بيراميدز ضد أورلاندو
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    لاعبي بيراميدز
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    لاعبي بيراميدز
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كتب - محمد القرش:

خضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أحمد سامي ومصطفى فتحي، لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال.

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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بيراميدز دوري أبطال أفريقيا أحمد سامي مصطفى فتحي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ضد أورلاندو
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