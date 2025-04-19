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"الأعلى تقييما".. أرقام إمام عاشور في مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال

10:30 م السبت 19 أبريل 2025
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وصن داونز1_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، في مختلف البطولات سواء كانت البطولات المحلية أو القارية.

وظهر إمام عاشور اليوم بمستوى مميز لاقى استحسان كل مشجعي النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل عاشور على أعلى تقييم خلال مباراة الأهلي وصن داونز، وصل إلى 7.7 طبقا لموقع "سوفا سكور"، المتخصص في الإحصائيات.

ماذا قدم إمام عاشور أمام صن داونز؟

لعب: 90 دقيقة

تسديدات على المرمى: 2

تسديدات خارج المرمى: 1

محاولات مراوغة ناجحة 2 من أصل 4 محاولات

لمس الكرة: 47 مرة

الالتحامات الأرضية الناجحة 5 من أصل 12

الالتحامات الهوائية الناجحة 2 من أصل 2

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