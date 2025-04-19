مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 1
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

4 3
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

1 0
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"من الصعب إلغاء هدفين".. المدير الفني لبيراميدز يعلق على التعادل مع أورلاندو في دوري الأبطال

09:59 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    المدير الفني لبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة، بسبب الأداء الذي ظهر به لاعبي فريقه في مباراة اليوم أمام أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي.

وقال يوريتشيتش في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد وفخور بالأداء الذي ظهر به لاعبي الفريق اليوم أمام أورلاندو، كنا نستحق الفوز خاصة بعد تسجيل هدفين، لكن تم إلغائهما".

وأضاف: "ليس من السهل أن تقوم بتسجيل هدفين خارج ملعبك، ثم يتم إلغائهما عند العودة لتقنية الفيديو، سنعمل على التسجيل في القاهرة وضمان الصعود إلى نهائي البطولة".

وتابع : "يمكننا تحقيق الفوز في القاهرة والتأهل إلى نهائي البطولة، لكن لابد من اللاعب بحذر شديد، خاصة وأننا نواجه فريق ومنافس قوي، يستطيع اللعب بشكل جيد خارج ملعبه".

واختتم المدير الفني تصريحاته: "لدي ثقة كبيرة ، في قدرة لاعبي فريقي على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة وضمان التأهل إلى نهائي البطولة".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بايراتس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:
"بالسعة الكاملة".. فتح باب حجز التذاكر لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع أورلاندو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرونوسلاف يورتشيتش بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد