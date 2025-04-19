"من الصعب إلغاء هدفين".. المدير الفني لبيراميدز يعلق على التعادل مع أورلاندو في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

أعرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة، بسبب الأداء الذي ظهر به لاعبي فريقه في مباراة اليوم أمام أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي.

وقال يوريتشيتش في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد وفخور بالأداء الذي ظهر به لاعبي الفريق اليوم أمام أورلاندو، كنا نستحق الفوز خاصة بعد تسجيل هدفين، لكن تم إلغائهما".

وأضاف: "ليس من السهل أن تقوم بتسجيل هدفين خارج ملعبك، ثم يتم إلغائهما عند العودة لتقنية الفيديو، سنعمل على التسجيل في القاهرة وضمان الصعود إلى نهائي البطولة".

وتابع : "يمكننا تحقيق الفوز في القاهرة والتأهل إلى نهائي البطولة، لكن لابد من اللاعب بحذر شديد، خاصة وأننا نواجه فريق ومنافس قوي، يستطيع اللعب بشكل جيد خارج ملعبه".

واختتم المدير الفني تصريحاته: "لدي ثقة كبيرة ، في قدرة لاعبي فريقي على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة وضمان التأهل إلى نهائي البطولة".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بايراتس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع أورلاندو



