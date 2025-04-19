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حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

09:52 م السبت 19 أبريل 2025

بيراميدز وأورلاندو بايراتس

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتعادل بيراميدز خارج أرضه دون أهداف أمام أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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