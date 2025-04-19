مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 1
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

4 3
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

0 0
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق يعلق على هدف بيراميدز الملغي أمام أورلاندو

09:01 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 14 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 14 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    لاعبي بيراميدز (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    توفيق السيد الخبير التحكيمي
  • عرض 14 صورة
    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
  • عرض 14 صورة
    توفيق السيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، على قرار حكم مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بإلغاء هدف فريق بيراميدز الذي أحرزه اللاعب فيستون ماييلي.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بايراتس، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار حكم مباراة بيراميدز وأورلاندو اليوم، بإلغاء هدف فريق بيراميدز الذي أحرزه اللاعب فيستون ماييلي، قرار صحيح لأن الكرة بها تسلسل على مهاجم بيراميدز منذ بداية اللعبة".

وأضاف: "الحكم احتسب التسلسل على لاعب بيراميدز، لأن الكرة لم تكن مرتدة من المدافع، بل كان انحراف في اتجاهها ولم يكن يتعمد إعادة الكرة للخلف".

وتقام مباراة العودة بين نادي بيراميدز ونظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"بالسعة الكاملة".. فتح باب حجز التذاكر لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع أورلاندو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم بيراميدز بيراميدز وأورلاندو بايراتس دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد