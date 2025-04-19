نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق يعلق على هدف بيراميدز الملغي أمام أورلاندو

كتب - يوسف محمد:

علق نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، على قرار حكم مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بإلغاء هدف فريق بيراميدز الذي أحرزه اللاعب فيستون ماييلي.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بايراتس، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار حكم مباراة بيراميدز وأورلاندو اليوم، بإلغاء هدف فريق بيراميدز الذي أحرزه اللاعب فيستون ماييلي، قرار صحيح لأن الكرة بها تسلسل على مهاجم بيراميدز منذ بداية اللعبة".

وأضاف: "الحكم احتسب التسلسل على لاعب بيراميدز، لأن الكرة لم تكن مرتدة من المدافع، بل كان انحراف في اتجاهها ولم يكن يتعمد إعادة الكرة للخلف".

وتقام مباراة العودة بين نادي بيراميدز ونظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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