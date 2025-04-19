بالأرقام.. ماذا قدم مرموش مع سيتي أمام إيفرتون؟

كتب - محمد الميموني:

شارك عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي في الفوز على نظيره إيفرتون وظهر بصورة جيدة.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون اليوم السبت بنتيجة 2 - 0 ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وأخطر فرصة في اللقاء كانت بقدم "البرنس المصري" في الدقيقة الـ 82، بعدما تفوق على دفاع إيفرتون وانفرد بمرمى بيكفورد، لكن الأخير واصل التألق وتصدى لانفراد تام للنجم المصري.

وفي الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة عندما كان مانشستر سيتي متقدمًا بهدف، انزلق مرموش أثناء تسديد الكرة وفشل في إضافة الهدف الثاني للسيتي.

وفي السطور التالية نعرض لكم ماذا قدم مرموش أمام إيفرتون بالأرقام كالتالي:

90

دقيقة

1

تسديدة على المرمى

2

تسديدة خارج المرمى

5

مراوغات ناجحة من أصل 7

37

لمسة للكرة

16

تمريرة صحيحة من أصل 18