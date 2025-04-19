كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباراة العودة بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق صن داونز ضيفا على النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، على خوض مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بحضور الكاملة للجماهير في ستاد القاهرة.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بجنوب أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق اللقب الثالث له على التوالي، بعدما تمكن من حصد لقب البطولة في النسختين الماضيتين.

وحال تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز بأي نتيجة يوم الجمعة المقبل على حساب صن داونز، سيضمن بذلك الصعود إلى المباراة النهائية.

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