موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع أورلاندو

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي التي أقيمت اليوم السبت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويلاقي بيراميدز نظيره الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مواجهات دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي.

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