تعليق مثير للجدل من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

كتب - يوسف محمد:

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا اليوم والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرجوكم أرجوكم أرجوكم محدش يقول لنفسة حتي مبروك، عندنا 90 دقيقة ولسة بدري جدا".

وأضاف: "اللي حصل النهاردة المفروض الطبيعي جدا من كبير القارة وكنا نستحق الفوز كمان ، ربنا يكرمنا في اللي جاي إن شاء الله".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع صن داونز

اعتراض على الحكم ومساندة الخطيب.. ما لم تشاهدة في مباراة الأهلي وصن داونز