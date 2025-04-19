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ريمونتادا برشلونة على سيلتا فيجو تعزز صدارته الدوري الإسباني

06:24 م السبت 19 أبريل 2025

برشلونة ضد سيلتا فيجو

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كتب - محمد القرش:

فاز برشلونة على نظيره سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

وجاء الفوز بعد تأخر برشلونة بثلاثية مقابل هدف أمام سيلتا فيجو حتى الدقيقة 63.

أبرز أحداث مباراة برشلونة

سجل هدف برشلونة الأول، فيران توريس في الدقيقة 12.

سجل هدفي سيلتا الأول، بورخا إيجليسياس في الدقيقة 15.

سجل هدفي سيلتا الثاني، بورخا إيجليسياس في الدقيقة 52.

سجل هدفي سيلتا الثالث، بورخا إيجليسياس في الدقيقة 62.

سجل هدف برشلونة الثاني، داني ألمو في الدقيقة 64.

سجل هدف برشلونة الثالث، رافينيا في الدقيقة 68.

سجل هدف برشلونة الرابع، رافينيا في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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