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ملخص مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس في دوري أبطال أفريقيا

06:00 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 8 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز وأورلاندو بايراتس
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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الجمع بين الفريقين اليوم، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين بيراميدز وأورلاندو بايراتس يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التساعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس:

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من لاعب أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، يتصدى لها أحمد الشناوي.

الدقيقة 15: تسديدة من لاعب أورلاندو بايراتس، تصطدم بالقائم الأيسر لأحمد الشناوي حارس بيراميدز.

الدقيقة 22: تسديدة من مهند لاشين لاعب بيراميدز ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 30: محاولات هجومية من لاعبي بيراميدز يتصدى لها دفاع أورلاندو.

الدقيقة 35: بطاقة صرفاء للاعب أورلاندو.

الدقيقة 43: تسديدة قوية من لاعب وسط بيراميدز ولكنها تمر بجوار مرمى أورلاندو.

الدقيقة 45: فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز ولكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: بطاقة صفراء لمحمود مرعي مدافع بيراميدز.

الدقيقة 59: تسديدة قوية من لاعب أورلاندو ترتطم بدفاع بيراميدز.

الدقيقة 61: رأسية قوية من لاعب بيراميدز فيستون ماييلي وزلكنها تمر أعلى عارضة أورلاندو بايراتس.

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 81: سيطرة على الكرة من لاعبي بيراميدز في وسط الملعب.

الدقيقة 88: هدف لصالح بيراكيدز ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف لوجود لمسة يد على لاعب بيراميدز.

الدقيقة 90: تسديدة من لاعب أورلاندو من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالمدافيعن.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

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بيراميدز وأورلاندو بايراتس دوري أبطال أفريقيا بث مباشر مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس فريق بيراميدز
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