مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

0 2
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

3 3
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. بيراميدز وأورلاندو بايراتس 0-0

06:00 م السبت 19 أبريل 2025

تدريبات بيراميدز (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس:

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز وأورلاندو بايراتس دوري أبطال أفريقيا بث مباشر مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس فريق بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان