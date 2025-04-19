متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس:

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.