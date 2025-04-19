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أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع صن داونز

05:54 م السبت 19 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أن المارد الأحمر كان يمكنه تحقيق الفوز أمام صن داونز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سعيد بالخروج دون استقبال أي أهداف ونتيجة التعادل السلبي ليست سيئة".

وأضاف: "نجحنا في صناعة العديد من الفرص في مباراة اليوم، اللاعبين قدموا مباراة جيدة ولكننا لم نتمكن في النهاية من تحقيق الفوز".

وتابع: "علينا العمل بشكل كبير والاستعداد الجيد، لتحقيق الفوز في مباراة العودة بالقاهر، لضمان الصعود إلى نهائي البطولة".

ويذكر أن مباراة العودة بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، ستقام يوم الجمعة على ستاد "القاهرة الدولي".

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مارسيل كولر النادي الأهلي الأهلي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا تعادل الأهلي وصن داونز
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