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اعتراض على الحكم ومساندة الخطيب.. ما لم تشاهدة في مباراة الأهلي وصن داونز

05:37 م السبت 19 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وصن داونز التي أقيمت ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المقصورة الرئيسية لمساندة لاعبي المارد الأحمر.

وبدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي على أصحاب الأرض، وهو ما حدث في أغلب دقائق المباراة الـ90.

وحدث أبرز مواقف المباراة المثيرة في الدقيقة 70 عندما سجل نيتس جراديشار هدف التقدم الذي أُلغي بداعي التسلل، حيث لمسها أشرف داري قبل أن يسددها السلوفيني.

وواصل المارد الأحمر هجماته على صن داونز، حتى سجل أشرف بن شرقي هدفا بعد مشاركته من مكان البدلاء، لكنه أيضًا ألغي بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتأجل الحسم للقاء الإياب المقرر لها الجمعة المقبلة في القاهرة.

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