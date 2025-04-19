مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

0 2
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

4 3
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"خارج الأرض".. تعادل الأهلي وصن داونز يسجل رقما للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين

05:35 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (10)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (9)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (8)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (2)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (1)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (4)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (5)
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    اعتراض من لاعبي الأهلي على الحكم
  • عرض 21 صورة
    الشناوي ومروان عطية
  • عرض 21 صورة
    الخطيب يساند الأهلي من المدرجات (2)
  • عرض 21 صورة
    لقطة هدف الأهلي الملغي
  • عرض 21 صورة
    لقطة هدف الأهلي الملغي (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطة هدف الأهلي الملغي (2)
  • عرض 21 صورة
    لقطة هدف الأهلي الملغي (4)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
  • عرض 21 صورة
    الشناوي من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
  • عرض 21 صورة
    الأهلي وصن داونز1_Easy-Resize.com
  • عرض 21 صورة
    1الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وصن داونز1_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا هو التعادل السلبي الأول في تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز، في المباريات التي جمعت بينهما في جنوب أفريقيا بمختلف البطولات.

وواجه الأهلي فريق صن داونز في جنوب أفريقيا في 8 مباريات من قبل، تمكن خلالهم الفريق الجنوب أفريقي من تحقيق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في مثلهم.

ولم تخلو أي مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا، من الأهداف سوى مباراة اليوم.

نتائج مباريات الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا:

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، 1-1

2- دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2007، 2-2

3- دور ربع نهائي عام 2019، 5-0 لصالح صن داونز

4- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، 1-1

5- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، 1-1

6- دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، 1-0 لصالح صن داونز.

7- دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، 5-2 لصالح صن داونز.

8- نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023، 1-0 لصالح صن داونز.

أقرأ أيضًا:

خبير تحكيم دولي يجيب.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام صن داونز؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز المقبلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا تعادل الأهلي وصن داونز مباراة الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان