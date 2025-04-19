كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا هو التعادل السلبي الأول في تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز، في المباريات التي جمعت بينهما في جنوب أفريقيا بمختلف البطولات.

وواجه الأهلي فريق صن داونز في جنوب أفريقيا في 8 مباريات من قبل، تمكن خلالهم الفريق الجنوب أفريقي من تحقيق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في مثلهم.

ولم تخلو أي مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا، من الأهداف سوى مباراة اليوم.

نتائج مباريات الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا:

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، 1-1

2- دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2007، 2-2

3- دور ربع نهائي عام 2019، 5-0 لصالح صن داونز

4- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، 1-1

5- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، 1-1

6- دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، 1-0 لصالح صن داونز.

7- دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، 5-2 لصالح صن داونز.

8- نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023، 1-0 لصالح صن داونز.

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