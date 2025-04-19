رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.. تشكيل بيراميدز لمواجهة أورلاندو

كتبت-هند عواد:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

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