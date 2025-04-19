رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.. تشكيل بيراميدز لمواجهة أورلاندو
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كتبت-هند عواد:
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي
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