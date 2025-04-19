شاهد سبب إلغاء هدف الأهلي في مرمى صن داونز

كتب - محمد القرش:

سجل لاعب النادي الأهلي، نيتس جراديشار، هدف التقدم على صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، لكن قرر حكم المباراة إلغاء الهدف.

وجاء قرار الحكم الصومالي عمر عبد القادر بإلغاء هدف الأهلي بسبب التسلل على أشرف داري الذي لمس الكرة قبل تسديدة جراديشار.

ويسيطر التعادل السلبي على مباراة المارد الأحمر والفريق الجنوب إفريقي حتى الآن، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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