لن يحدث ذلك.. ميكيل أرتيتا يتحدث عن حسم ليفربول لقب الدوري غدا

كتبت-هند عواد:

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن احتمالية تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، غدا الأحد 20 أبريل.

ويتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، قبل 5 جولات من نهاية الموسم، إذا فاز على ليستر سيتي وخسر أرسنال من إيبسويتش تاون.

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة ونقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "سنحرص على الفوز في مباراة إيبسويتش، ولن يحدث ذلك (تتويج ليفربول بالدوري)، لقد تسبب تعادلنا في آخر مباراتين في تغيير المشهد بشكل كبير، ويحسب لنيوكاسل الأداء الذي يقدمونه وأسلوب لعبهم أيضاً".

وأضاف: "أتفهم وضع إيبسويتش حالياً، فهم يلعبون على أرضهم، وهذه إحدى الفرص القليلة المتبقية لهم. لكن بالنسبة لنا، إنها مباراة مهمة، يتعين علينا أن نكثف جهودنا ونبدأ بالفوز في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنحافظ على مركزنا الحالي على الأقل، وندخل المباريات القليلة المتبقية بأمل".

واختتم أرتيتا: "ندرك مدى صعوبة المباراة. إنهم فريق منظم للغاية. ما قدمه كيران مدرب إيبسويتش وطاقمه الفني رائع، ونرى كل أسبوع أداءهم وحجم التحديات التي يشكلونها على المنافس؛ لذا نتوقع مواجهة صعبة".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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