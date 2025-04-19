لحظة بلحظة.. إيفرتون 0 ـ 0 مانشستر سيتي .. مرموش أساسيًا

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة إيفرتون ونظيره مانشستر سيتي عند الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد المحترف المصري عمر مرموش، فيما سيتواجد حارس المرمى ستيفان أورتيجا لتعويض غياب إيدرسون بسبب الإصابة.

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز السادس ونقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الرابع.

ويحتل فريق إيفرتون على الجانب الآخر المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر.

ملخص مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي :

سيطر لاعبو فريق مانشستر سيتي على الكرة في الدقائق الأولى من اللقاء ولكن وسط تمركز لدفاعات إيفرتون الذي بدأ العودة لأجواء المباراة بعد مرور الدقائق العشرة الأولى.

وتصدى حارس مرمى إيفرتون في الدقيقة 14 لتسديدة قوية من لاعب مانشستر سيتي نونيز.

واستمر الاستحواذ من قبل لاعبي مانشستر سيتي على الكرة خلال الدقائق التالية ولكن دون خطورة على مرمى إيفرتون