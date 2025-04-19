مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

0 0
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

1 1
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

مرموش أساسيًا بتشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

03:36 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش في مدرجات ملعب اسكواش
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره إيفرتون.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره إيفرتون عند الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد المحترف المصري عمر مرموش، فيما سيتواجد حارس المرمى ستيفان أورتيجا لتعويض غياب إيدرسون بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – يوشكو جفارديول – روبن دياز – نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

خط الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – بيرناردو سيلفا

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز السادس ونقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الرابع.

ويحتل فريق إيفرتون على الجانب الآخر المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر.

اقرأ أيضًا:

محمد اليماني لمصراوي: "الأهلي لا يخطئ لكنه حرمنا من متعة مباراة القمة"

هبوط "نادي مبابي" لدوري الدرجة الثالثة بفرنسا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي موعد مباراة سيتي وإيفرتون إيفرتون تشكيل مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. صن داونز 0-0 الأهلي .. الفار يلغي هدف أول