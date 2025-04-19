مرموش أساسيًا بتشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره إيفرتون.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره إيفرتون عند الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد المحترف المصري عمر مرموش، فيما سيتواجد حارس المرمى ستيفان أورتيجا لتعويض غياب إيدرسون بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – يوشكو جفارديول – روبن دياز – نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

خط الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – بيرناردو سيلفا

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز السادس ونقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الرابع.

ويحتل فريق إيفرتون على الجانب الآخر المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر.

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