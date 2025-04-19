هبوط "نادي مبابي" لدوري الدرجة الثالثة بفرنسا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هبط نادي كان الذي يملكه النجم الفرنسي لريال مدريد كيليان مبابي لدوري الدرجة الثالثة بفرنسا.

وخسر فريق كان بثلاثية نظيفة أمام نظيره مارتيج ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.

وتوقف رصيد فريق كان بعد الخسارة عند النقطة 21 متذيلاً جدول الترتيب قبل 3 جولات من النهاية أي أن أقصى رصيد قد يصله الفريق 30 نقطة وسيكون أقل من نادي مارتنج صاحب المركز السادس عشر الذي وصل إلى النقطة 31 بعد الفوز بالمباراة ومن ثم تأكد الهبوط.

وكان مبابي قد استحوذ على نادي كان في نهاية العام الماضي باستثمارات قدرتها تقارير صحفية حينها بـ 15 مليون يورو.

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