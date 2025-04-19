مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وصن داونز "لوفتوس فيرسفيلد"

12:57 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ملعب لوفتوس فيرسفيلد2_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    ملعب لوفتوس فيرسفيلد5_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    ملعب لوفتوس فيرسفيلد_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    ملعب لوفتوس فيرسفيلد4_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    ملعب لوفتوس فيرسفيلد7_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة الأهلي وصن داونز قبل شهرين 1_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، مباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وصن داونز

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل سعة ملعب مباراة الأهلي وصن داونز "لوفتوس فيرسفيلد"، إلى 51.762 مشجع.

ولا يتضمن ملعب لوفتوس فيرسفيلد، مضمار للجري، وكان يسمى "دي سبرينجبوكبارك"، وأنشئ عام 1906، قبل أن يتم إعلانه نصبًا تذكاريًا وطنيًا بموجب قانون المجلس الوطني للآثار في 21 سبتمبر 1979.

وفي عام 2010 وبالتحديد قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2010، خضع ملعب لوفتوس فيرسفيلد، موطن نادي صن داونز لكرة القدم وفريق بلو بولز للرجبي، لعملية تجديد.

وتشمل مرافق الملعب التالي، حديقة للمشجعين، جهاز صراف آلي متنقل، مطعم، بار، متجر Blue Bulls (مع معدات وملابس الرجبي)، قاعة اجتماعات، قاعات مجلس إدارة، وأجنحة فاخرة للاجتماعات والمناسبات.

اقرأ أيضًا:

"العملاق والقوة المهيمنة".. كيف تناولت مواقع جنوب أفريقيا مواجهة الأهلي وصن داونز المرتقبة؟

يتخطى فيليبس وكين.. 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد ليستر سيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملعب لوفتوس فيرسفيلد الأهلي وصن داونز معلومات عن ملعب لوفتوس فيرسفيلد معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وصن داونز واقعة غريبة على ملعب مباراة الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. مصطفى العش ظهيرًا بالشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز
السيسي مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن