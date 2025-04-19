معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وصن داونز "لوفتوس فيرسفيلد"

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، مباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وصن داونز

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل سعة ملعب مباراة الأهلي وصن داونز "لوفتوس فيرسفيلد"، إلى 51.762 مشجع.

ولا يتضمن ملعب لوفتوس فيرسفيلد، مضمار للجري، وكان يسمى "دي سبرينجبوكبارك"، وأنشئ عام 1906، قبل أن يتم إعلانه نصبًا تذكاريًا وطنيًا بموجب قانون المجلس الوطني للآثار في 21 سبتمبر 1979.

وفي عام 2010 وبالتحديد قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2010، خضع ملعب لوفتوس فيرسفيلد، موطن نادي صن داونز لكرة القدم وفريق بلو بولز للرجبي، لعملية تجديد.

وتشمل مرافق الملعب التالي، حديقة للمشجعين، جهاز صراف آلي متنقل، مطعم، بار، متجر Blue Bulls (مع معدات وملابس الرجبي)، قاعة اجتماعات، قاعات مجلس إدارة، وأجنحة فاخرة للاجتماعات والمناسبات.

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