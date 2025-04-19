رطوبة متوسطة وارتفاع في الحرارة.. طقس بريتوريا أثناء مباراة الأهلي وصن داونز

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، مباراة الأهلي وصن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز، في الثالثة عصر اليوم السبت، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل.

ويواجه لاعبو الأهلي صعوبة في لعب المباريات الأفريقية، بجنوب أفريقيا، إذ أن الطقس الحالي في مدينة بريتوريا، 19 درجة مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 83%.

طقس مدينة بريتوريا أثناء مباراة الأهلي وصن داونز

ترتفع درجة الحرارة في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، تدريجيا، لتصل إلى 21 درجة مئوية في الثالثة عصر اليوم، توقيت انطلاق المباراة، فيما تكون نسبة الرطوبة متوسطة لتصل إلى 55%.

تأثير درجة الحرارة على لاعبي الأهلي في مباراة صن داونز

كشفت دراسة في جامعة روهامبتون بإنجلترا، مدى تأثير درجة الحرارة على جسم الإنسان، وأشارت إلى أن الحد الأدنى للمنطقة المحايدة للحرارة هو 28 درجة مئوية.

وذكرت الدراسة، أن أقل من هذه الدرجة، ينفق الجسم مزيدًا من الطاقة للحفاظ على درجة حرارته المثلى، إذ يقوم الجسم بالاهتزاز/الارتعاش، وذلك بانقباض مجموعات العضلات الرئيسية بشكل لا إرادي لإنتاج الحرارة.

ومن جانبها، ذكرت مجلة سبيتار للطب الرياضي، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في تراجع أداء اللاعبين، إذ أن هناك عوامل تساهم في زيادة شعورهم بالتعب عن ممارسة الرياضة في البيئات الصعبة.

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