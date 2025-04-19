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"لمعادلة هنري وتخطي أجويرو".. أرام تاريخية تنتظر محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي غدا

04:22 ص السبت 19 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره ليستر سيتي غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة الريدز غدا أمام فريق ليستر، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالبريميرليج.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي خلال مباراة فريقه غدا، أمام ليستر سيتي.

أرقام قياسية تنتظر صلاح في مباراة ليستر

ونجح صلاح خلال الموسم الحالي حتى الآن، في تقديم 18 تمريرة حاسمة، في صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال الموسم الحالي.

ويحتاج النجم المصري، إلى صناعة هدفين فقط خلال مباراة ليستر سيتي المقبلة، لمعادلة الثنائي تيري هنري وكيفين دي بروين، كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد البريميرليج برصيد 20 تمريرة حاسمة لكل منهما.

وحال تمكن صلاح من تسجيل أي هدف خلال مباراة الفريق المقبلة أمام ليستر سيتي، يحتل صدارة الهدافين الأجانب التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 185 هدفا متفوقا على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي السابق.

وفي حال نجح صلاح في تسجيل أو صناعة أكثر من هدف، سيصل إلى المساهمة التهديفية رقم 47 خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ليعادل رقم الثنائي آلان شيرر وأندري كول، كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، خلال إقامة 42 مباراة.

ويذكر أن صلاح يحتل حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، برصيد 21 هدفا لكلا منهما.

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