كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على صن داونز، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي، إلى الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعدما تمكن من حصد اللقب في النسختين الماضيتين.

تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا

وستكون هذه هى المواجهة رقم 35 التي تجمع بين النادي الأهلي وأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه الأهلي أندية جنوب أفريقيا في 34 مباراة سابقة.

وواجه المارد الأحمر 7 فرق من جنوب أفريقيا من قبل في مختلف البطولات، هم: "صن داونز، كايزر تشيفز، أورلاندو بايرتس، كيب تاون، سوبر سبورت، بيدفيست وبلاتينيوم ستارز".

وتشهد مباريات المارد الأحمر أمام أندية جنوب أفريقيا، توازنا كبيرا حيث تمكن الأهلي خلال 34 مباراة سابقة، من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في 11 وحضر التعادل في 11 مباراة أيضًا.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 41 هدفا في شباك أندية جنوب أفريقيا، فيما تلقت شباكهم 35 هدفا.

وكانت أخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي وندية جنوب أفريقيا، هي مباراة الفريق أمام أورلاندو بايراتس في الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال النسخة الحالية وانتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأتي مهاجم الأهلي السابق خالد بيبو، في صدارة هدافي المارد الأحمر في مواجهات أندية جنوب أفريقيا برصيد 4 أهداف.