جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما تشهد مباريات اليوم السبت، إقامة مباراتين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وست هام ضد ساوثهامبتون، "بي إن سبورتس إكسترا 2"، 4 مساءً.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون، "بي إن سبورتس 1"، 4 عصرا.

كريستال بالاس ضد بورنموث، "بي إن سبورتس إكسترا 1"، 4 عصرا.

برينتفورد ضد برايتون، "بي إن سبورتس 2"، 4 عصرا.

أستون فيلا ضد نيوكاسل، "بي إنس بورتس 1"، 6.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

رايو فايكانو ضد فالنسيا، "بي إن سبورتس 4"، 2 ظهرا.

برشلونة ضد سيلتا فيجو، "بي إن سبورتس 3"، 4.15 دقيقة مساءً.

ريال مايوركا ضد ليجانس، "بي إن سبورتس 2"، 6.30 مساءً.

لاس بالماس ضد أتليتكو مدريد، "بي إن سبورتس 3"، 9 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ليتشي ضد كومو، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1"، 3 عصرا.

مونزا ضد نابولي، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1"، 6 مساءً.

روما ضد هيلاس فيرونا، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1"، 8.45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فيردربريمن ضد بوخوم، "بي إن سبورتس"، 3.30 مساءً.

لايبزج ضد كيل، "بي إن سبورتس"، 3.30 مساءً.

ماينز ضد فولفسبورج، "بي إن سبورتس 3"، 3.30 مساءً.

هايدنهايم ضد بايرن ميونخ، "بي إن سبورتس"، 3.30 مساءً.

فرايبورج ضد هوفنهايم، "بي إن سبورتس"، 3.30 مساءً.

يونيون برلين ضد شتوتجارت، "بي إن سبورتس 5"، 6.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس سان جيرمان ضد لوهافر، "بي إن سبورتس 4"، 5 مساءً.

موناكو ضد ستراسبورج، "بي إن سبورتس 1"، 7 مساءً.

أولمبيك مارسيليا ضد مونبلييه، "بي إن سبورتس 4"، 9.5 دقائق مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

الأهلي ضد صن داونز، "بي إن سبورتس"، 3 عصرا.

بيراميدز ضد أورلاندو بايراتس، "بي إن سبورتس"، 6 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

العروبة ضد الرائد، 6.25 دقيقة مساءً، "SSC Sports Extra 1".

التعاون ضد الوحدة، 8 مساءً "SSC Sports 1".