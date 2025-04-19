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"هزيمة النصر".. نتائج مباريات أمس الجمعة

01:12 ص السبت 19 أبريل 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الجمعة الموافق 18 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها أكثر من مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أقيمت أمس مباراة واحد بالدوري الفرنسي، جمعت بين فريقي ستاد رين ونانت وانتهت لصالح ستاد رين بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج مباريات أمس الجمعة كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

ستاد رين يفوز على نانت (2-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

القادسية يفوز على النصر (2-1)

الأهلي يفوز على الفيحاء (5-0)

ضمك يفوز على الخلود (3-1)

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نتائج مباريات أمس الدوري الفرنسي الدوري السعودي
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