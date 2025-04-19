موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

كتب - نهى خورشيد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضيفًا على نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مساء السبت، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأحمر تأهل إلى الدور النصف النهائي بعد تجاوز الهلال السوداني بمجموع المباراتين 2-0، فيما تخطى صنداونز نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، أحداث مواجهة الأهلى وصن داونز والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتُبث عبر قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق البث.