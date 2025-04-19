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"العملاق والقوة المهيمنة".. كيف تناولت مواقع جنوب أفريقيا مواجهة الأهلي وصن داونز المرتقبة؟

09:00 ص السبت 19 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

تناولت مواقع جنوب أفريقيا، مباراة صن داونز والأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت.

سوكر لادوما

وتساءل موقع "سوكر لادوما": "هل يُفاجئ الأهلي؟ "وجدوا الحل"، وذكر أن صن داونز ضد حامل اللقب، وتبقى آمال الفريق في الفريق بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، بعد توديع كأس نيدبانك، لكن الأمر سيكون بمثابة مهمة صعبة بالنسبة للنادي.

ووصف الموقع الأهلي، بأنه "العملاق المصري"، الفريق الذي يتمتع بخبرة أكبر في البطولة للوصول إلى النهائي، إلا أن صن داونز عليه تجاوز محنته.

Kickoff

ويرى واين أريندسي لاعب فريق صن داونز السابق، الذي فاز على الزمالك في 2016 بنتيجة 3-1، أنه لا يجب أن يمنحوا الأهلي فرصة لالتقاط الأنفاس.

وقال في تصريحات لموقع " Kickoff" الجنوب أفريقي: "تاريخيًا، لم يكن الأهلي مقنعًا أبدًا في انتصاراته، لكنه يصل باستمرار إلى مراحل خروج المغلوب، إنهم يعرفون كيف يتعاملون مع دوري أبطال أوروبا هذا، لذا، لا يُمكن الاستهانة بهم والاعتقاد بأنهم لم يعودوا كما كانوا، الأهلي. أؤكد لكم أنهم فريق قوي، ولهذا السبب وصلوا إلى نصف النهائي".

IOL

ذكر موقع " IOL"، أن الشباك النظيفة ستكون بمثابة الفوز لصن داونز، إلا أنه يواجه العملاق المصري بعد خسارة نصف نهائي كأس نيدبانك أمام كايزر تشيفز.

وكتب الموقع: "سيكون السؤال الأكبر هو ما إذا كانوا قادرين على التعافي من خسارتهم الساحقة، حيث لا يمكنهم تحمل الخسارة أمام فريق خطير مثل الأهلي".

Timeslive

وصف موقع " Timeslive"، الأهلي يعتبر القوة المهيمنة في كرة القدم الأفريقية وفاز بـ12 لقبًا سابقًا.

وأضاف: "لكن على الرغم من سجله القوي، فإن الأهلي ليس المرشح الأوفر حظا للفوز بعد أداء غير مقنع في مرحلة الدوري، حيث احتل المركز الثاني في مجموعته، وتعرض مدربهم السويسري مارسيل كولر لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة بعد تعثر الفريق أيضًا أمام بيراميدز".

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