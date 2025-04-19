يتخطى فيليبس وكين.. 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد ليستر سيتي

كتبت-هند عواد:

يستضيف ليستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 33 من المسابقة.

ويحتاج ليستر سيتي إلى الفوز على ليفربول، لتجنب الهبوط إلى التشامبيونشيب، في الوقت ذاته يقترب الريدز من حصد لقبهم العشرين، إذ أنه إذا خسر أرسنال من إبسويتش تاون، سيتوج فريق أرني سلوت باللقب، في حالة فوزه على ليستر سيتي.

وبالنسبة للمحترف المصري محمد صلاح، الذي يخوض أول مباراة له مع ليفربول بعد تجديد تعاقده، ينتظر عدة أرقام قياسية أمام ليستر سيتي.

وسجل محمد صلاح في جميع مباريات ليفربول الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق الصاعدة هذا الموسم (سبعة أهداف)، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ المسابقة أن سجل في ست مباريات منفصلة ضد فرق صاعدة في موسم واحد، ففي حالة تسجيله غدا يصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم.

وساهم محمد صلاح في 45 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (27 هدفًا و18 تمريرة حاسمة)، وهو رقم قياسي لموسم من 38 مباراة، أما الرقم القياسي التاريخي في المسابقة فهو 47 مساهمة، حققه أندرو كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرر في موسم 1994-1995 (كلاهما 34 هدفًا و13 تمريرة حاسمة)، وذلك في 42 مباراة.

إذا سجل صلاح هدفًا يوم الأحد، فسيُحقق أيضًا الرقم القياسي لعدد الأهداف خارج الأرض في موسم واحد، إذ أنه يتقاسم حاليًا الرقم القياسي البالغ 16 هدفًا مع كيفن فيليبس (1999-2000) وهاري كين (2022-2023).

وبتمريرة حاسمة أخرى خارج الأرض، سيُصبح صلاح أيضًا صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد، متجاوزًا سيسك فابريغاس الذي سجل 11 تمريرة حاسمة في موسم 2014-2015.

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