ماذا يحتاج ليفربول للاحتفال بالدوري الإنجليزي غدا؟

كتب - محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره ليستر سيتي غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع تفوق ليفربول بفارق 13 نقطة في صدارة جدول الترتيب وتبقي ستة أسابيع فقط من المباريات، تتساءل جماهير الريدز متى يمكنهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا يحتاج ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي؟

يحتاج ليفربول إلى ست نقاط أخرى من أصل 18 نقطة متاحة في مبارياته الست المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان لقبه الـ20 عبر التاريخ، وهذا من شأنه أن يمنحهم 82 نقطة، بعيدًا عن أقرب منافسيهم أرسنال ، لأنه حتى لو فاز الجانرز بمبارياته الست المتبقية، فإنهم يصلون إلى 81 نقطة فقط.

ما هو أقرب موعد يمكن أن يفوز فيه ليفربول باللقب؟

يتعين على أرسنال أن يخسر أولاً مباراته المقبلة، أمام إيبسويتش تاون ، يوم الأحد 20 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ثم إذا فاز ليفربول على ليستر في الساعة الخامسة والنصف مساء، في وقت لاحق من ذلك اليوم، فسوف يصل إلى 79 نقطة، بينما سيظل أرسنال عند 63 نقطة ولن يتمكن من إنهاء الموسم إلا بـ 78 نقطة كحد أقصى، مع خمس مباريات و15 نقطة متبقية.

ماذا لو لم يسقط أرسنال غدا أمام إبسويتش؟

بافتراض فوز أرسنال على إيبسويتش صاحب المركز الثامن عشر وفوز ليفربول في مباراته القادمة، فإن هذا يعني أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لن تنتهي في الجولة 33، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 79 نقطة وأرسنال برصيد 66 نقطة.

وإذا حدث السيناريو المذكور أعلاه، فهذا يعني أن أرسنال سيدخل مباراته على أرضه ضد كريستال بالاس في 23 أبريل وهو بحاجة إلى تجنب الهزيمة لحرمان ليفربول من تأكيد لقبه.

ولكن حتى لو فاز أرسنال على كريستال بالاس في 23 أبريل وتراجع بفارق 10 نقاط خلف ليفربول مع تبقي أربع مباريات، فإن ذلك سيعطي ليفربول الفرصة لتأكيد اللقب بالفوز على توتنهام هوتسبير في أنفيلد يوم 27 أبريل.