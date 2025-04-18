كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية غدا السبت أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام صن داونز، لتسهيل مباراة العودة المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في القاهرة.

ويفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بين الثنائي حسين الشحات وأشرف بن شرقي، للبدء بأحدهما في اللقاء.

ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي اللقاء غدا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعه، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية وأمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات (أشرف بن شرقي) وجراديشار.

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