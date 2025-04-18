كتب - يوسف محمد:

أكد عبد الحميد شبانة نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ليس بالقوة التي كان عليها في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الجانب النفسي سيكون له عامل كبير في مباراة الغد.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لمصراوي: "فريق صن داونز في الوقت الحالي، ليس بنفس القوة التي كان عليها من ثلاث سنوات، وهو ما ظهر خلال مباراته أمام الترجي، الذي كان فيها الفريق التونسي أفضل في الكثير من أوقات المباراة ولكن لم يحالفه التوفيق للتسجيل".

وأضاف: "صن داونز من ثلاث أو أربع سنوات، كان فريق مرعب بشكل كبير ولكنه لم يعد بنفس القوة، إلا أنهم سيلعبون على الجانب النفسي بشكل كبير في اللقاء".

وتابع: "لعب المباراة الساعة الثالثة عصرا ليس به أي مشكلة، لكن نحن من نصدر لأنفسنا الأزمات وهو ما يظهر من خلال الاعتراض الدائم من جانب النادي الأهلي، على إقامة المباراة أمام صن داونز في هذا التوقيت".

واختتم شبانة تصريحاته: "فريق صن داونز يستغل التوقيت وعدم اعتياد الأهلي على لعب المباريات في هذا التوقيت، هو أمر ليس به مشكلة فكل فريق يسعى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة له حتى يحقق الفوز".

ويذكر أن مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

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