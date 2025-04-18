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مصطفى عسل يحصد بطولة الجونة الدولية للاسكواش ويحتفل بشعار الأهلي

10:24 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    نهائي بطولة الجونة الدولية
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    نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
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كتب - يوسف محمد:

لم يكتفِ مصطفى عسل بكونه المصنف الأول على مستوى العالم، بل عاد ليؤكد استحقاقه لهذا اللقب من خلال فوزه المستحق ببطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025.

وفي عرض قوي أمام النجم علي فرج المصنف الثاني عالمياً، أثبت عسل أن صدارة التصنيف لم تكن مجرد أرقام، بل نتيجة طبيعية لإصرار، التزام، وأداء استثنائي يليق ببطل عالمي.

وبعد مباراة صعبة شهدت لحظات من الضغط وتبادل السيطرة بين اللاعبين أظهر كل من اللاعبين تركيزًا عاليًا، خاصة في النقاط الحاسمة، ما جعل من المباراة اختبارًا فعليًا لجاهزية اللاعبين.

واستمرت المواجهة بين الثنائي لمدة 91 دقيقة وانتهت بنتيجة 2-3، جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-6/ 11-7/ 9-11/ 9-11/ 11-5.

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مصطفى عسل يحصد بطولة الجونة مصطفى عسل لاعب الإسكواش بطولة الجونة الدولية للاسكواش مصطفى عسل يفوز على علي فرج بطولة الاسكواش
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