مصطفى عسل يحصد بطولة الجونة الدولية للاسكواش ويحتفل بشعار الأهلي

كتب - يوسف محمد:

لم يكتفِ مصطفى عسل بكونه المصنف الأول على مستوى العالم، بل عاد ليؤكد استحقاقه لهذا اللقب من خلال فوزه المستحق ببطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025.

وفي عرض قوي أمام النجم علي فرج المصنف الثاني عالمياً، أثبت عسل أن صدارة التصنيف لم تكن مجرد أرقام، بل نتيجة طبيعية لإصرار، التزام، وأداء استثنائي يليق ببطل عالمي.

وبعد مباراة صعبة شهدت لحظات من الضغط وتبادل السيطرة بين اللاعبين أظهر كل من اللاعبين تركيزًا عاليًا، خاصة في النقاط الحاسمة، ما جعل من المباراة اختبارًا فعليًا لجاهزية اللاعبين.

واستمرت المواجهة بين الثنائي لمدة 91 دقيقة وانتهت بنتيجة 2-3، جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-6/ 11-7/ 9-11/ 9-11/ 11-5.

أقرأ أيضًا:

وسام أبو علي: نسعى لتحقيق إنجاز في بطولة دوري الأبطال.. واستعدينا بشكل جيد لمواجهة صن داونز

حمزة علاء: مباراة صن داونز صعبة.. والفريق اعتاد على مثل هذه المواجهات