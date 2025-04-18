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السد يقسو على الأهلي بخماسية ويتوج بالدوري القطري

10:07 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السد يقسو على الأهلي بخماسية ويتوّج بالدوري القطري
  • عرض 4 صورة
    السد يقسو على الأهلي بخماسية ويتوّج بالدوري القطري
  • عرض 4 صورة
    السد يقسو على الأهلي بخماسية ويتوّج بالدوري القطري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق السد بخماسية نظيفة على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري القطري.

وسجل خماسية فريق السد خلال المباراة كل من: أكرم عفيف من ركلة جزاء بالدقيقة 13، مصطفى طارق مشعل بالدقيقة 44، باولو أوتافيو بالدقيقة 45+2، رافا موخيكا بالدقيقة (57) وكلاودينيو بالدقيقة (81).

الفوز رفع رصيد فريق السد إلى النقطة 52 نقطة بفارق نقطتين عن الدحيل في ختام المسابقة ليتوج باللقب.

وتوقف رصيد فريق الأهلي عند النقطة 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الغرافة صاحب المركز الثالث.

ويعد اللقب هو الثاني على التوالي الذي يتوّج به فريق السد بعدما توج بلقب النسخة الماضية بفارق نقطتين كذلك ولكن عن الريان.

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