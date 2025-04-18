كتب - نهى خورشيد

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، جانب عاطف وصفات أبوية رقيقة تختلف عندما يظهر داخل الساحرة المستديرة.

وأظهر رونالدو جانبه العاطفي كأب عندما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة من عيد ميلاد ابنته بيلا الثالث، فعلى الرغم من كونه لاعباً مشهوراً إلا أنه يمتلك جانباً أكثر رقة من شخصيته الظاهرة في الملاعب.

وكان الدون نشر صورة تجمعه بابنته وهما يتعانقان على العشب، ويتبادلان الإبتسامات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقاً:"عيد ميلاد سعيد، يا حبيبتي! حبنا دائمًا معك".

تعتبر بيلا هي أصغر أبناء رونالدو من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، إذ أعلن الدون في وقت سابق وفاة شقيقه التوأم في أبريل 2022، ونشر وقتها:"بحزن عميق نعلن أن طفلنا الذكر قد فارق الحياة، إنها أقسى آلام يمكن أن يشعر بها أي والدين".

وفي سياق متصل، أكد رونالدو في حديث سابق أن روح المنافسة لديه امتدت أيضاً إلى نشاطاته مع أطفاله الخمسة.

وقال في بودكاست "ريو فيرديناند بريزنتس": " أمارس رياضة البادل يوميًا، أنا وكريستيانو جونيور نغضب من بعضنا ولا نتحدث ليومين أحيانًا، لهذا أنا سعيد، حتى الصغير ماتيو لديه روح المنافسة، أحب هذا فأنه يدل على أن لديهم شخصية".

وأضاف: "أطفالي يشبهونني كثيرًا، لا أُعلمهم ذلك، لكنهم يتعلمون بالمثال، لأنهم يرونني أحيانًا حين أخسر أغضب، وأحيانًا أبكي، حسب الموقف".