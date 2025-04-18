مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

الأهلي

21 18
18:00

الزمالك

الدوري الإسباني

اسبانيول

1 0
21:00

خيتافي

الدوري الفرنسي

رين

2 1
20:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

"جانبه العاطفي".. كيف تختلف شخصية كريستيانو رونالدو خارج الملعب؟

10:05 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أبناء كريستيانو رونالدو وجورجينا_3
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 15 صورة
    أبناء رونالدو وجورجينا_2
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه
  • عرض 15 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
  • عرض 15 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
  • عرض 15 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
  • عرض 15 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
  • عرض 15 صورة
    رونالدو وجورجينا وأبنائهم
  • عرض 15 صورة
    آلانا مارتينا ابنة كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو-رونالدو-وأبنائه
  • عرض 15 صورة
    ابنة كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    أبناء جورجينا و كريستيانو رونالدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، جانب عاطف وصفات أبوية رقيقة تختلف عندما يظهر داخل الساحرة المستديرة.

وأظهر رونالدو جانبه العاطفي كأب عندما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة من عيد ميلاد ابنته بيلا الثالث، فعلى الرغم من كونه لاعباً مشهوراً إلا أنه يمتلك جانباً أكثر رقة من شخصيته الظاهرة في الملاعب.

وكان الدون نشر صورة تجمعه بابنته وهما يتعانقان على العشب، ويتبادلان الإبتسامات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقاً:"عيد ميلاد سعيد، يا حبيبتي! حبنا دائمًا معك".

تعتبر بيلا هي أصغر أبناء رونالدو من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، إذ أعلن الدون في وقت سابق وفاة شقيقه التوأم في أبريل 2022، ونشر وقتها:"بحزن عميق نعلن أن طفلنا الذكر قد فارق الحياة، إنها أقسى آلام يمكن أن يشعر بها أي والدين".

رونالدو وابنته بيلا

وفي سياق متصل، أكد رونالدو في حديث سابق أن روح المنافسة لديه امتدت أيضاً إلى نشاطاته مع أطفاله الخمسة.

وقال في بودكاست "ريو فيرديناند بريزنتس": " أمارس رياضة البادل يوميًا، أنا وكريستيانو جونيور نغضب من بعضنا ولا نتحدث ليومين أحيانًا، لهذا أنا سعيد، حتى الصغير ماتيو لديه روح المنافسة، أحب هذا فأنه يدل على أن لديهم شخصية".

وأضاف: "أطفالي يشبهونني كثيرًا، لا أُعلمهم ذلك، لكنهم يتعلمون بالمثال، لأنهم يرونني أحيانًا حين أخسر أغضب، وأحيانًا أبكي، حسب الموقف".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو رونالدو أبناء رونالدو النصر السعودي جورجينا رودريجيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السد يقسو على الأهلي بخماسية ويتوج بالدوري القطري

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي