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"فأل سيئ للأحمر".. ماذا يفعل الأهلي عندما يواجه صن داونز في نصف نهائي البطولات الأفريقية؟

09:18 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    الأهلي وصن داونز
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    صن داونز الجنوب أفريقي (4)
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    صن داونز الجنوب أفريقي (2)
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    صن داونز الجنوب أفريقي (3)
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    الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يترقب كل محبي ومتابعي كرة القدم الأفريقية، واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، حينما يلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يلاقي فيها المارد الأحمر نظيره صن داونز، في الدور نصف النهائي بالبطولات الأفريقية.

وواجه الأهلي فريق صن داونز في نصف نهائي البطولات الأفريقية مرة واحدة فقط، حيث تواجها الفريقين معا في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي موسم 2023-2024 والتي انتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي.

وخلال المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين، في نصف نهائي بطولة أفريقية، تمكن صن داونز من تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم التعادل السلبي مباراة العودة بالقاهرة.

ويذكر أن مباراة العودة بين المارد الأحمر وصن داونز، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

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