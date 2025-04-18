نهائي مصري.. نوران جوهر تحصد بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب - وائل توفيق:

شهدت مباراة السيدات من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 نهائيًا مصريًا خالصًا، جمع بين نجمتين من العيار الثقيل: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، واللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، وأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الإسكواش.

وفي مباراة استثنائية، رسخت نوران جوهر تربعها على عرش اللعبة، بعد أن قدمت أداءً مذهلًا، لتحسم اللقب لصالحها وتتوج عن جدارة ببطولة الجونة الدولية 2025، وللعام الثالث على التوالي.

وجاءت نتيجة المباراة: 3-1، وكانت نتائج الأشواط كالتالي:9-11/ /11-7/ 11-6/ 11-7

ويذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA انطلقت يوم السبت الماضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة والتي تقام بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

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